قال جان باول، سفير إيطالية بالقاهرة، خلال منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين والمنعقد حاليا بمقر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، إن مشروع طريق الحرير ليس فقط لدعم تجارة أسيا المنقولة إلى أوروبا، ولكنه سيساهم في زيادة حجم التجارة الأوروبية المنقولة من أوروبا إلى مناطق الاستهلاك بالمنطقة العربية.

وأوضح أن المشروع سيساهم في اختصار تكلفة الرحلات وتكلفة نقل البضائع بين إيطاليا والدول الأعضاء مما يجعل المشروع مشروع تعاون وتكامل بين المنطقة العربية وبين الصين وبين أوروبا، مما يجعل المشروع حقاً عالمي ويحقق أهداف اقتصادية عالمية.