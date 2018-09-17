أعلنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تخصيص 6.3 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية للمركز، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و380 ألف جنيها، ضمن مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة للعام المالي الجديد2018/2019.

وقال اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، إنه سيجرى البدء في تنفيذ مشروعات الرصف عقب انتهاء إجراءات الطرح والبت الفني والمالي لمشروعات الرصف، والتي تكمن في رصف ميدان الشهيد بالمدينة ورصف 4 كيلو مترا، بقرية الكفاح وعدة شوارع وطرق داخلية أخري بالمركز.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة، أن المركز سينتهي من مشروعات الرصف خلال شهر مايو 2019 إضافة إلى تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمركز، والتي تتضمن إنارة مبني الوحدة المحلية للمركز ومباني رئاسة 3 قري أخري بنظام الطاقة الشمسية.