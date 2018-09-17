تسجيل الدخول
التحكيم في غيبوبة .. «العدل» يغيب عن الكرة المصرية

أحدث الأخبار

تحرير نحو 401 محضر إشغال ومرافق وإدارة منشآت دون ترخيص بالخارجة

تحرير نحو 401 محضر إشغال ومرافق وإدارة منشآت دون ترخيص بالخارجة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة في البحيرة لـ21 أكتوبر المقبل

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة في البحيرة لـ21 أكتوبر المقبل

بعد ساعات من صدور قرار الترميم.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق بطوخ

بعد ساعات من صدور قرار الترميم.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق بطوخ

توفيق: شركات الغزل والنسيج "جوهرة تحتاج للتلميع"

توفيق: شركات الغزل والنسيج "جوهرة تحتاج للتلميع"

مرصد الأزهر يطلق حملات بـ11 لغة منها العبرية تتناول وسطية الإسلام

مرصد الأزهر يطلق حملات بـ11 لغة منها العبرية تتناول وسطية الإسلام

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 17/ 9/ 2018.. والفاصوليا بـ15 جنيها

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 17/ 9/ 2018.. والفاصوليا بـ15 جنيها

اختيارات الوطن

«الوطن» فى بيوت نجوم زمن الفن الجميل «هنا عاش»

«الوطن» فى بيوت نجوم زمن الفن الجميل «هنا عاش»

المكتبة اللى ما تعرفش «السبلايز» تقفل أحسن

المكتبة اللى ما تعرفش «السبلايز» تقفل أحسن

14.3 % نمواً فى الصادرات المصرية خلال 7 شهور والإمارات وتركيا الأكثر استقبالاً

14.3 % نمواً فى الصادرات المصرية خلال 7 شهور والإمارات وتركيا الأكثر استقبالاً

مبدعون يحلمون بتنمية مواهبهم.. ويستعدون لـ«الملتقى العربى» بحضور الرئيس

مبدعون يحلمون بتنمية مواهبهم.. ويستعدون لـ«الملتقى العربى» بحضور الرئيس

إدارة «الموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة» تجارب لقهر الإعاقة بالإبداع

إدارة «الموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة» تجارب لقهر الإعاقة بالإبداع

رئيس «الاحتياجات الخاصة»: تخصيص مدارس لفئة مزدوجى ومتعددى الإعاقة لأول مرة

رئيس «الاحتياجات الخاصة»: تخصيص مدارس لفئة مزدوجى ومتعددى الإعاقة لأول مرة

الأكثر قراءة

عاجل