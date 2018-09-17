واصلت مؤشرات البورصة، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على خلفية احتجاز مسؤولين بشركات كبرى على قضية التلاعب بالبورصة، والأزمات التي تمر بها بعض الأسواق الناشئة، ومالت تعاملات المصريين للبيع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1.17%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.80%، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79%، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10%.

وكانت المؤشرات، استهلت تعاملات اليوم على تراجع بفعل الضغوط البيعية أيضا من المستثمرين.