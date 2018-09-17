إعادة تواصل وقدوة.. كيف رأى التربويون منع الهواتف والتدخين بالمدارس؟

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التحكيم في غيبوبة .. «العدل» يغيب عن الكرة المصرية

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الليلة..محمد هنيدي ضيف "الحكاية.. مع عمرو أديب"

الليلة..محمد هنيدي ضيف "الحكاية.. مع عمرو أديب"

محافظ كفر الشيخ يبحث استعدادات مولد "الإبراهيمي" مع وفد الطرق الصوفية

محافظ كفر الشيخ يبحث استعدادات مولد "الإبراهيمي" مع وفد الطرق الصوفية

مركز الخارجة يصدر قرارا بإخلاء 14 وحدة بإسكان الأولى بالرعاية

مركز الخارجة يصدر قرارا بإخلاء 14 وحدة بإسكان الأولى بالرعاية

الليلة.. محمد هنيدي وصبحي كابر ضيفا عمرو أديب على "MBC مصر"

الليلة.. محمد هنيدي وصبحي كابر ضيفا عمرو أديب على "MBC مصر"

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