نظمت وزارة الآثار ممثلة في الإدارة المركزية للترميم، صباح اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بالزمالك، الملتقى الثالث لإنجازات الإدارات العامة لصيانة وترميم الأثار والمتاحف لعام 2017-2018.

وحرص الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للآثار على حضور الملتقى، وأشاد العناني بدور المرممين المصرين في حماية وحفظ التراث المصري جنباً إلى جنب مع الأثرين، مشيرا إلى أنهم حققوا إنجازات في الفترة الأخيرة بالرغم من الظروف والإمكانية المادية والمالية المحدودة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، خلال كلمته، إن الفترة الأخيرة من مجال العمل الآثري بالوزارة شهدت دوراً فعالاً لمرممي الوزارة ذو الخبرات العالية والمدربين على أحدث الوسائل العلمية والمعدات التقنية الحديثة، وحققوا إنجازات هامة وملموسة، منها ترميم وإعادة تجميع تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، أعمال ترميم وتطوير منطقة صان الحجر الأثرية، وترميم سقف معبد دندرة فضلا عن ترميم مقبرة مِحو في منطقة سقارة والتى تم افتتاحها الاسبوع الماضي، ومسجد العباسي ببورسعيد والذي افتتح أغسطس الماضي، ومتحف سوهاج القومي الذي افتتحه رئيس الجمهورية 13 أغسطس.

وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم، إن الملتقى يهدف لعرض أهم المشاريع التي أنجزتها الإدارات العامة للصيانة والترميم من صيانة العديد من المقابر والمواقع الأثرية الهامة خلال عام 2017-2018، بالإضافة إلى حصر مستخرجات الحفائر ومقتنيات المتاحف والقطع المخزنه بجميع المخازن المتحفية.

وأشار سنبل، أنه خلال الملتقى عرض نخبة من مديري عموم الترميم في مختلف المناطق الأثرية في مصر أهم إنجازات وأعمال كل إدارة، من بينهم الدكتور مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف إدارة القاهرة الكبرى، ويوسف العقد مدير عام ترميم إدارة المخطوطات والبردي، وأحمد شعيب مدير عام ترميم شرق الدلتا، بالإضافة إلى مديري عموم مصر العليا، ومصر الوسطى، وإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي، بالإضافة إلى المجموعة العلمية لترميم الأيقونات القبطية ومركز البحوث بالوزارة.

كما عرض الدكتور مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف القاهرة الكبرى، إنجازت الإدارة التي تضمنت ترميم مقبرتي "آمني" و"تي" بسقارة وأهرامات "نفر أف رع" والهرم الجنوبي ومعبد أمنحتب الثاني بسقارة، والمعبد الجنائزي للهرم الشمالي بمنطقة أهرامات الجيزة، ومقتنيات المخازن المتحفية بالمطرية والهرم وسقارة، وضريح علي زين العابدين بالسيدة زينب والغرفة النبوية بأثر النبي بمصر القديمة.

كما تم عرض ملخص أعمال كلا من إدارة آثار الإسكندرية ومطروح، إذ تم الانتهاء من مشروع ترميم وإعادة بناء مقبرتي الورديان بكوم الشقافة، ومقابر الأنفوشي، وترميم تماثيل كشك الشاي بقصر المنتزه في الإسكندرية.

حضر الملتقي الدكتور أحمد الفرغلي الاستاذ بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وألقى محاضرة عن كيفية الاستفادة من الكلية في مجال تطبيق تقنية النانو في مجال ترميم الآثار والتعاون مع الكلية في مختلف المجالات.

وفي ختام الملتقى كرم الدكتور العناني والدكتور وزيري 13 مرمما من مختلف إدارات الترميم والصيانة بالوزارة، لتميزهم في العمل خلال هذا العام.