التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوفد وزارة التعاون والاقتصاد الألمانية لمناقشة آليات التعاون بين مصر وألمانيا وطرح رؤى التعاون المستقبلي في مجالات البيئة ومنها المخلفات وتغير المناخ وبناء القدرات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن التعاون المصري الألماني هو نتاج علاقة قوية وطويلة شملت التعاون في عدد من المجالات البيئية على مدار 20 عاما، ومنها تغير المناخ وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة، وأشارت إلى أن وزارة البيئة تبدأ خطة طموحة تهدف إلى دمج الشباب في مجال العمل البيئي وبناء القدرات الوطنية لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى دمج القطاع الخاص للاستثمار والعمل في مجالات البيئة وتهيئة المناخ المناسب لذلك ليكون شريك في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن جانبها، أشادت رئيس الوفد بالتعاون بين البلدين وتطلع الحكومة الألمانية لتعميق هذا التعاون، مشيرة إلى اهتمام ألمانيا حاليا بقضية تعليم الشباب وتدريبهم وبناء القدرات خاصة في المجالات والتخصصات الجديدة التي بدأت تظهر على الساحة وفتح فرص جديدة للعمل.

وشددت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، على أهمية قضية المخلفات على المستوى القومي، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع مجلس المحافظين تم خلالها مناقشة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات التي تم تصميمها طبقا لمتطلبات كل محافظة والإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها ليشعر المواطن بتحسن ملحوظ في الخدمة .

كما ناقش الجانبان، دور صندوق المناخ الأخضر كآلية لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث أكدت وزيرة البيئة على ضرورة الربط بين اتفافيات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والحفاظ على الكوكب، وأشارت لضرورة قيام الصندوق بالمهمة التي أسس من أجلها من خلال مجموعة من الاجراءات القابلة للتطبيق بفاعلية وتراعي مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.