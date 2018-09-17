قال الدكتور أحمد خليل، المدير العام لشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية لمستحضرات التجميل، إن شركته وجدت في الإصلاحات التشريعية تأكيد على قوة وثبات الاقتصاد المصري في المستقبل، ما حفزهم للتوسع في عمل واستثمارات الشركة بمصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقدته وزارة الاستثمار اليوم، بحضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة عالمية.

وذكر أحمد علي، مدير السياسات لشركة "أوبر" عن شمال إفريقيا الأمريكية، إن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر هذا العام، مثل انتصار لأطراف العمل، من مستخدم الخدمة والشركات ومقدم الخدمة، ما أكد وجهة نظر الشركة في أن السوق المصري سيكون ضمن الأكثر نموًا في استهلاك خدماتها، ولذلك قامت الشركة بضخ 20 مليون دولار لتنمية أعمالها ومن شأن هذه القوانين اثرا ايجابيا على البيئة الإستثمارية في مصر والذي نتج عنه إعلان خطتنا الجديدة وهي ضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات القادمة.