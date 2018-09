أعلنت وزارة السياحة الاستعانة بتحالف مصري - دولي يضم مجموعة شركات ذات خبرة وتجارب ناجحة في الترويج لدول سياحية كبرى، ليتولى ملف الترويج لمصر في الخارج؛ لتحقيق ما تطمح إليه مصر في النهوض بهذا القطاع الحيوي، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وأوضحت الوزارة، أن آليات الترويج والتسويق ستكون أكثر مرونة من خلال هذا التحالف، مؤكدة الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحية على حدة، ما يجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة.

وأشارت إلى أن الجانب الدولي في هذا التحالف سيمثله شبكة تواصل الشرق الأوسط MCN، وهي من أذرع المجموعة العالمية The Interpublic Group Of Companies Inc. IPG المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والعلاقات العامة وإدارة الأزمات، والتي تعد الأكثر انتشارًا بوجودها في أكثر من 120 دولة، وسيمثل الجانب المصري في التحالف شركة سينرجي، من خلال الشراكة التي حدثت بينها وبين شبكة MCN.