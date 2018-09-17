عقدت هيئة ميناء دمياط، الاجتماع الشهري برئاسة الربان طارق شاهين، نائب رئيس مجلس الإدارة، مع ممثلي الشركات بمقر المبنى الإداري للهيئة، وبدأ بعرض الإنجازات التي حققتها الهيئة مؤخرا بالتعاون مع الشركات إضافة إلى بيان ما جرى اتخاذه من إجراءات بناء على الاقتراحات المقدمة لتيسير العمل داخل الميناء.

وأكد شاهين، أن هذا الأداء المميز ما كان ليتحقق دون التعاون البناء بين الميناء والشركات والتوكيلات العاملة به، وذلك وفقا لرؤية الهيئة بإحداث توازن بين مصالحها ومصالح المتعاملين معها.

وأوضح طارق شاهين، أن ما تحقق يعد بداية لتحقيق المزيد من النجاح، كما جرى مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بسير العمل داخل الميناء ومنها مدة التخزين الخاصة بالبضائع والتي يتم إقرارها بناء على دراسات تتم من قبل الهيئة للوصول إلى أفضل الحلول المرضية لجميع الأطراف إضافة إلى التأكيد على توافق معدات الشحن والتفريغ الخاصة بالشركات لمعدلات الشحن والتفريغ التي أقرتها الهيئة مع ضرورة اتباع أسلوب الشحن والتفريغ الملائم لكل بضاعة حفاظا على البيئة والصحة العامة مع التشديد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ليلا ونهارا وكذلك استعراض العديد من الموضوعات الأخرى والتي عرضتها إدارة خدمة المواطنين بالهيئة.

وأثنت الشركات على الخطوات التي اتخذتها الهيئة من رصف للطرق ومستوى النظافة الملحوظ وإضاءة الساحات وذلك لتحسين سير العمل داخل الميناء.