أحال الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم، 5 عمال بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، للتحقيق بسبب تقاعسه في أداء العمل، وعدم الاهتمام بنظافة مسرح المدرسة.

وشدد خلال تفقده المدرسة، للاطمئنان على سير العمل، وإنهاء الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، وفقا لبيان صحفي، على مدير المدرسة بضرورة إنهاء كل الاستعدادات استعدادًا للعام الدراسي، وسرعة الانتهاء من جميع أنواع الصيانة البسيطة، وإصلاح المقاعد ونظافة السبورات، والالتزام التام بالمواعيد الرسمية، وعدم التحرك من المدرسة إلا بتحركات رسمية ومدونة بدفتر التحركات.

كما أكد ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، ومتابعتها بكل جدية على مدار العام الدراسي، والاهتمام بطابور الصباح، وحضور مدير المدرسة، والمعلمين، مع تفعيل الإذاعة المدرسية، وتحية العلم وترديد النشيد الوطني، وعدم السماح بدخول السيارات إلى فناء المدارس، وتوزيع الجدول المدرسي على جميع المعلمين.

وعقد عبدالمنعم، اجتماعًا طارئًا مع جميع المعلمين بالمدرسة، وإدارة المدرسة، والعاملين بمسرح المدرسة، واستمع إلى المعلمين، مشيرًا إلى ضرورة الجد والاجتهاد في العمل والانضباط من أجل نجاح العملية التعليمية، لأن تطور العملية التعليمية، هو خط الدفاع الأول لمصر ونواة التقدم لمصر.

كما أشار إلى ضرورة أن تكون الحصة الأولى في أول أيام الدراسة عن الولاء والانتماء، وإلقاء كلمة من إدارة المدرسة بطابور الصباح عن الولاء والانتماء، وحث الطلاب على حب الوطن، وتابع تدريبات التعلم بالصفوف الأولى على النظام التعليمي الجديد ومنها برنامج الدعم الفني، وتدريب تنمية مهارات اللغة العربية، وفنونها للصفين الثاني والثالث الابتدائي، وبرنامج تنمية المهارات في الرياضيات للصفين الثاني والثالث الابتدائي.

وأشاد وكيل تعليم الفيوم، بانتظام التدريب وتفاعل المعلمين مع المدربين، وبث روح التعاون وحب الإطلاع على كل جديد في المعلمين، وضرورة مواكبة التطور الحادث في التعليم، مشددًا على إدارة مدرسة الثانوية بنات، بضرورة إنهاء الاستعدادات فورًا من أجل استقبال عام دراسي متميز.