يفتتح اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن الإسماعيلية، غدًا، معرضا للخضراوات والفاكهة بشارع شبين الكوم أمام معهد آل نوح بجوار مجمع المحاكم، استكمالا لمبادرة "كلنا واحد" لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأكد أن المعرض يأتي في إطار توجيهات وزارة الداخلية برعاية اللواء محمود توفيق، بضرورة الاهتمام بدعم الأمن الاجتماعي، والغذائي، واستمرار دعم التفاعل والمشاركة الاجتماعية.

وأشار مدير الأمن، إلى أن المعرض سيقدم كافة المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مساهمة من الوزارة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، خاصة بالتزامن مع بدء العام الدراسي لمساندة الأسر بشكل عام.