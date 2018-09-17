أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة التطوير والإصلاح الشامل بقطاع الغزل والنسيج.

وأوضح توفيق، خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز إعداد القادة، اليوم، أن الخطة تبدأ من المدخلات "المادة الخام"، وهي القطن بالتعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التى تواجه الصناعة، بداية من توفير المادة الخام محلياً بزراعة القطن قصير التيلة، ليفي باحتياجات المصانع والسوق المحلي، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن احتياجات مصانع الغزل حاليا تحتاج وبنسبة تزيد على الـ90% إلى القطن قصير التيلة، وهو غير متوفر بالسوق المحلي، ما يضطرنا إلي الاستيراد بتكلفة مرتفعة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه بالاتفاق مع وزارة الزراعة، "سنزرع من 10 إلى 20 ألف فدان قطن من نوع قصير التيلة، لتلبية حاجات المصانع في الموسم الزراعي الجديد".