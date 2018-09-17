أدانت نقابة الصحفيين الإهانة، التي تعرض لها الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة بمحافظة الدقهلية من النائب إلهامي عجينه، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، لتعديه على الزملاء بألفاظ نابية خارجة عن كل حدود الاحترام واللياقة وبلامبرر ويعاقب عليها القانون، أثناء تغطية الزملاء لجولة محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم.

ورفضت النقابة في بيان لها مساء اليوم، السلوك من نائب دائرة "بلقاس"، وتوجهت إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لرد اعتبار الزملاء، قائلة إن "السكوت على ما فعله يمثل إهانة لمجلس النواب نفسه، كما أن هذا المسلك لم نتوقعه من عضو بمجلس النواب".

كما أهابت النقابة بالزملاء الصحفيين أعضاء مجلس النواب عدم السكوت على مابدر من النائب المذكور والتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس للحفاظ على وحدة الصف في الظروف، التي يمر بها الوطن، والتصدي لهذه المحاولات المغرضة للنيل من "الصحافة".

وأشادت النقابة بموقف الدكتور كمال شاروبيم الذي توجه للزملاء في قسم شرطة جمصه، لاحتواء الموقف وعدم تحرير محضر ضد النائب المذكور.