استقبلت المطربة ساندي، اليوم الإثنين، عددا من طلبة الثانوية العامة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لتشجيعهم على الاجتهاد في المرحلة التي تحدد جانبًا كبيرًا من مستقبلهم.

وحرصت ساندي على تلبية رغبات الطلاب ووعدتهم بحفل كبير بعد اجتياز هذه السنة بنجاح وتفوق.

يذكر أن ساندي ترشحت مؤخرًا للفوز بجائزة أحسن مطربة في شمال إفريقيا، كما تستعد حاليًا لطرح فيديو كليب سينجل؛ استعدادا لطرح الألبوم في مطلع 2019.

ساندي طرحت مؤخرًا عدة أغنيات سينجل منها "عمري ما يئست"، كما تشارك في بطولة فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين.