كشف محمد عزمي، شاب من ذوي القدرات الخاصة، كواليس حديثة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ 2016، موضحًا أن شعر بسعادة بالغة لحضوره المؤتمر ومقابلته للرئيس.

وأضاف "عزمي"، خلال حواره في برنامج "كلام بنات"، على قناة " تن"، أنه سعد للغاية بلقاء السيسي، حيث إنه فور وصوله للمؤتمر طلب من المنظمين إتاحة له الفرصة لمقابلة الرئيس "كنت عايز أسلم عليه"، على حد قوله، موضحًا أنه علم بأن السيسي سيحضر الجلسة الختامية للمؤتمر، وكان يجلس على الصف الثالث خلف الرئيس، وبعد انتهاء المؤتمر قابله وقال له "فخور إني واقف معاك، أنا حاسس إني بحلم".