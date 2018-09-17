التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وأكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن الطرفان بحثا أوجه التعاون العسكري المشترك، الذي كلل في الفترة الأخيرة بتدريبات النجم الساطع 2018، الجاري تنفيذها بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة قوات مصرية وأمريكية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية،للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الفريق محمد فريد عن تطلعه، بأن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون، وخصوصًا في مجال التدريبات المشتركة بما يعزز من القدرات القتالية ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات العسكرية.

وأكد قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية، حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين والتي تتمثل في العديد من المجالات ومنها تدريبات "النجم الساطع" التي تهدف لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية.