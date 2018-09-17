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بـ10 جنيهات شهريا.. مبادرة لجمع القمامة من المنازل بـ"وسط الإسكندرية"

بـ10 جنيهات شهريا.. مبادرة لجمع القمامة من المنازل بـ"وسط الإسكندرية"

"الجونة السينمائي" يعلن حضور ليندي سلون وكليف أوين الدورة الثانية

"الجونة السينمائي" يعلن حضور ليندي سلون وكليف أوين الدورة الثانية

بعد طفل المنصورة.. هل يحتاج المصاب بـ"آكلة لحوم البشر" لعمليات تجميل؟

بعد طفل المنصورة.. هل يحتاج المصاب بـ"آكلة لحوم البشر" لعمليات تجميل؟

محافظ كفر الشيخ: إحالة 620 موظفا للتحقيق بسبب التقصير في العمل

محافظ كفر الشيخ: إحالة 620 موظفا للتحقيق بسبب التقصير في العمل

"مستقبل وطن" بالدقهلية ينظم قافلة طبية بشركة نقل الكهرباء في طلخا

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غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بحادث قطاري "خط المناشي" في البحيرة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بحادث قطاري "خط المناشي" في البحيرة

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"تعليم الدقهلية": اختيار مدرسة بمجمع طلخا لتكون دولية وستعمل هذا العام

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