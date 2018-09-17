دعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي ما يقرب من 125 فنانًا، لحضور فعاليات الدورة الثانية المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء التي جرى دعوتها كل من عادل إمام ويسرا وياسمين رئيس وشيرين رضا ودينا الشربيني، وشريف منير وآسر ياسين وشيكو وهشام ماجد وعمرو سعد وأروي جودة ومايا دياب وليلي علوي وجميلة عوض ومي سليم وأحمد داود وسلمى أبوضيف.

كما جرى دعوة كل من كارمن لبس وديما الجندي وأنوشكا وسوزان نجم الدين ونور ولبنى أبيدار وماجد المصري ومصطفى خاطر وإنجي المقدم وسلوى محمد علي ونادية الجندي وروجينا وأشرف زكي وفاطمة ناصر ولبلبة وباسل خياط وتارا عماد وهاني عادل وداليا البحيري.

وشملت قائمة المدعوين حسن الرداد وإيمي سمير غانم ونسرين طافش وصبري فواز وسلافة معمار ودرة وسهير بن عمارة ونجلاء بدر وديموند عبود وعابد فهد وهالة سيد ومها أبوعوف والمخرج حاتم علي وبسمة ومحمد فراج ويسرا اللوزي وإلهام شاهين وإياد نصار وجمال سليمان وهنا شيحة.