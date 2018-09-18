خالد جلال يحتفل بنجاح عرض "قهوة سادة" بـ"لايف" من المسرح القومي

شارك المخرج خالد جلال "لايف" من عرض مسرحيته "قهوة سادة" علي المسرح القومي، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، والذي ظهر من خلاله أبطال العرض المسرحي، الذي تم تقديمه منذ 10 سنوات.

وقال المخرج خالد جلال، "عندما طلبت مني إدارة المهرجان تقديم العرض ضمن فعالياتها، كنت متخوفًا من عدم القدرة على تجميع أبطاله بعد مرور 10 سنوات على العرض الأول، وكان هذا هو شرطي لإعادته، خاصة أني كنت متوقعا انشغال عدد كبير منهم بارتباطات فنية، وبدأت منذ عدة أشهر فى طرح الفكرة على فناني (قهوة سادة)، ووجدت حماسًا من الأولاد بشكل كبير".

وأضاف، لـ"الوطن": "استطعت تجميع كل الفريق ماعدا 3 ممثلين، وبدأنا منذ نحو أسبوعين عقد اجتماعات تحضيرية، وشاهدنا المسرحية بمركز الإبداع، واستعدنا أجواء العمل بها من جديد، وسهّل مهمة الاستعدادات أن فريق العمل مازال يحفظ المسرحية عن ظهر قلب، فالعرض تجول خلال 9 شهور في دول عربية مختلفة منها ليبيا والجزائر وتونس والإمارات ولبنان والكويت، وكان يسافر بدعوة من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات لدى هذه الدول، فكان كعرض قيّم يمثل مصر في مرات عديدة".