السيطرة على حريق نشب بحشائش ملاصقة لكورنيش كفر الجزار في بنها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في كميات كبيرة من البوص والحشائش الملاصقة لسور كورنيش منطقة كفر الجزار في بنها، المواجه لديوان عام محافظة القليوبية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغا من أهالي منطقة كفر الجزار في بنها باندلاع حريق في كميات كبيرة من البوص والغاب والحشائش المواجهة لديوان عام المحافظة والمواجهة لمبنى النيابة الإدارية والوحدة المحلية، وعدد من العمارات الواقعة على الكورنيش وتخوفهم من امتداد النيران للمنطقة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، ودفعت شركة الغاز بفريق للتعامل مع أي طوارئ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، واتهم الأهالي الوحدة المحلية بكفر الجزار بالتقاعس عن إزالة البوص رغم استغاثتهم المتكررة من وجوده واشتعاله أكثر من مرة بالإضافة إلى وجود إعداد كبيرة من الحيوانات الضالة والثعابين والفئران تمتلئ بها تلك الحشائش.