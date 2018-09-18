قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لديها 8 شركات قابضة في 15 صناعة مختلفة لديها 121 شركة تابعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن 73 شركة من شركات قطاع الأعمال حققت ربح 15 مليار جنيه وهناك 48 شركة أخرى حققت خسائر 7.4 مليار جنيه.

وأشار توفيق إلى قرار طرح من 20% إلى 30% من أسهم شركات قطاع الأعمال العام الرابحة في البورصة لإدخال القطاع الخاص كشريك في مجالس إدارات الشركة لزيادة أرباحها.

وأكد توفيق أن بعض شركات قطاع الأعمال عليها مديونيات كبيرة كشركة الكهرباء والتي وصلت مديونيتها للبترول 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه وضع خطة لتسوية المديونيات.