انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان الـEmmy بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستعرض "الوطن" أبرز 10 معلومات عن الجائزة وتاريخها.

"Emmy" هي جائزة أمريكية تمنح للبرامج والمسلسلات التلفزيونية المختلفة، وتعتبر بمثابة جائزة أوسكار فتقدم للتميز السينمائي وجائزة ايمي للأعمال التليفزيونية.

ينظم الجائزة، الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، وهي منظمة تتكون من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة بالمجال الاعلامي، تنتمي لأكثر من 50 بلدًا و500 شركة من جميع القطاعات التلفزيونية حول العالم.

وتقدم الجائزة للمرة الأولى من قبل أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون التي أسست عام 1946 بعد شهر واحد من ميلاد شبكة التلفزيون الأمريكية.

قدمت جائزة "إيمي" للمرة الأولى في عام 1949 كجائزة للإنتاج التلفزيوني المميز المنتج محليًا في لوس أنجلوس بمقر الأكاديمية كنوع من الترويج للأكاديمية وأعمالها المختصة بدعم الانتاج التلفزيوني وتطويره.

أول من تسلم الجائزة في حفل، كانت مقدمة البرامج والشخصية التلفزيونية الشهيرة وقتها "شيرلي دينسديل"، و في الخمسينات تم تعميم الجائزة لمجمل الإنتاجات التلفزيونية على مستوى الدولة.

في عام 1955 أنشئت الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون لتتخذ من نيويورك مقرًا لها وتقدم أعمال الأكاديمية الأم لكن على مستوى الساحل الشرقي للبلاد.

يعود تصميم تمثال الجائزة للمهندس التلفزيوني "لويس مكمانوس" والذي صممه كتجسيد لزوجته، وتقول أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية "ATAS" أن التمثال يمثل الفنون - امرأة مجنحة، والعلوم "الذرّة التي تحملها".

تقوم شركة The R.S. Owens Co بشيكاغو بصنع تماثيل الجائزة، وهي الشركة نفسها التي تصنع جوائز الأوسكار، ويتكون تمثال الجائزة من سبيكة البيوتر عالية الجودة التي تُطلى بالنحاس، ثم النيكل، ثم الفضة، أخيراً يتم تغليفه بالذهب عيار 18 قيراطاً، يزن التمثال 2.15 كيلوجرام وارتفاعه 16 بوصة.

فئات جوائز الإيمي تتضمن الرسوم المتحركة، الأخراج الفني، الأداء، تصميم الرقصات، التصوير السينمائي، الإعلانات التجارية، تصميم الأزياء والملابس، الإخراج، عمل الكاميرا الإلكترونية، التطوير الهندسي، تصفيف الشعر، الإضاءة، تصميم العنوان الرئيسي، المكياج، الموسيقى، القصص الواقعية، الأداء، تحرير الصور، فئات البرامج، مزج الأصوات، تحرير الصوت، والمؤثرات البصرية الخاصة، الإخراج التقني، الفيديو، الأداء الصوتي والكتابة، الإخراج المتميز في سلسلة كوميدية أو الممثلة الرئيسية المتميزة في سلسلة دراما.

بعد قبول طلبات التسجيل يتم إرسال بطاقات الاقتراع التي تحوي جميع الإدخالات المؤهلة بالبريد إلى أعضاء الأكاديمية، يصوت كل عضو من أعضاء المجموعة في فئته، المؤدين للمؤدين والمخرجين للمخرجين، ويصوت الجميع في فئات البرامج مثل أفضل مسلسل كوميدي وأفضل سلسلة محدودة، يرسل الأعضاء أوراق اقتراعهم المعلّمة باختياراتهم إلى شركة محاسبة مستقلة هي Ernst & Young ليتم عدها ومن ثم الإعلان عن أسماء أفضل المرشحين في كل فئة.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".