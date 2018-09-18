قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المعلم هو الأساس في العملية التعليمية، فهناك 1.350 مليون معلم، لدى كلٍ منهم خريطة للتدريب، والمستهدف للدخول في المنظومة الجديدة للتعليم تدريب 128 ألف معلم.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "90دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الوزارة دربت خلال عام واحد أكثر من معلمي دولتي فلندى وسنغافورة الذان يمتلكان 90 ألف معلم فقط.

وأكد خيري أن دولة فلندا تنتظر تفعيل المنظومة الجديدة لترى كيف سيتم تطبيقها على 24 مليون طالب في الوقت الذي يصل فيه عدد طلابها لـ900 ألف فقط مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي، عرض منظومة التعليم الجديدة على 102 وزير تعليم من جميع أنحاء العالم.

وأوضح خيري أن تكلفة التدريب تتعدى المليارات، وكان تدريب تفاعلي ليصبح المعلمين جاهزين للمنظومة الجديدة.