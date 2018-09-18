نفى أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما تم تداوله بشأن الاستغناء عن بعض المعلمين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن الوزارة تستغل كل المعلمين خلال منظومة التعليم الجديدة سواء في التطوير أوالترميم حسب قوله.

وأوضح خيري أنه بحلول عام 2026 سيتم تعميم نظام التعليم الجديد على جميع السنوات الدراسية، وتدريب 128 ألف معلم ومنحهم دليل تفاعلي جديد للتعامل مع الطلاب في الفصل.

وأكد خيري، أن هناك سوء توزيع في المعلمين وعددهم مناسب في جميع أنحاء الجمهورية مشيرًا إلى أن بعض المدارس تعاني من النقص نظرًا لسوء التوزيع.

وأشار خيري، إلى أن رواتب المعلمين لن تشهد أي زيادات وأن الزيادات ستكون عبارة عن مكافأت للمعلمين المبتكرين.