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التحكيم في غيبوبة .. «العدل» يغيب عن الكرة المصرية

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الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33 درجـة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33 درجـة

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