بحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مع لجنة وزارة الصحة سبل تطوير المنظومة الغذائية بالفنادق السياحية على مستوى المحافظة لرفع الجودة وتقديم وجبات غذائية مراقبة وبأعلى مستويات الأمان.

أكد المحافظ أنه يتم القيام بالعديد من الإجراءات لحماية وسلامة الوافدين للمحافظة خلال قضاء إجازاتهم بفنادق البحر الأحمر.

كما أشار عبدالله أن الاهتمام بالمنظومة الغذائية هو أهم إجراء يجب اتخاذه والعمل على ضمان سلامته لتأثيره على نجاح السياحة بالمحافظة وترك انطباع جيد لدى السائحين مما يترتب عليه زيادة السياحة وتنمية القطاع السياحى بالمحافظة.