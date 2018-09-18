تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مبنى إذاعة الوادي الجديد المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، كما التقى عاطف شوقى مدير عام إذاعة الوادي الجديد، واستمع لشرح عن الإذاعة ودورها في مجتمع الواحات.

من ناحيته قال عاطف شوقي، مدير الإذاعة، إن مذيع الهواء محمد عبدالعليم استضاف المحافظ في لقاء على الهواء عبر أثير الإذاعة، واستمع المحافظ عبر برنامج "حديث الواحة" على الهواء لشكاوى المواطنين ووعد بإيجاد حلول لها.

وأضاف مدير عام إذاعة الوادي الجديد، أن زيارة المحافظ للإذاعة تعد بمثابة حلقة ربط مع مواطني الوادى الجديد، مؤكدًا أن المحافظ وجه بضرورة حصر مشكلات المواطنين التي تعرض عبر أثير الإذاعة، وعرضها عليه وعلى كل مسؤول فيما يخصه لحل مشكلات المواطنين.