قالت أولريكا كارلسون، رئيس مكتب النساء البرلمانيات "السويد"، اليوم الثلاثاء، إنه يعتبر منتدى مهم للمشاركة والتعليم وعرض الأعمال المهمة للبرلمانات، مؤكدة بأن الجميع هنا اليوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فنحن نتعلم كلنا البعض وننقل الخبرات لبعض، موضحة بهذه الطريقة الدائرة تكتمل ونتأكد أن تلك الندوات تساعد في انخراط الخط كثيرًا من الدول التي تهدم بالتنمية.

وأضافت "كارلسون"، خلال كلمتها بالمؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، نحن كبرلمانيون علينا أن نعمل على تحقيق التنمية على مستوى العالم، بالإضافة بالدفاع عن المهمشين ونلتفت إلى حاجة المرأة والشباب وذي الإعاقة.

وأكدت أن المساواة بين جميع الأطراف في التنمية المستدامة هي أهدافنا وعلينا تعتز دور البرلمانيات وذلك لتحقيق الأهداف، مؤكدة بأن هدف المؤسسات أن يكون هناك الكثير من الأدوات لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت أن اتحاد البرلمانات تعاون مع بنك الدولي الألماني لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة بأن الاتحاد الدولي يقوم بالمساواة بين الجنسين، وهذا يعد من أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت بأن علينا تدعيم الفقراء والمهمشين وهو وضع سيء للمرأة في بعض الدول التي بها نسبة كبيرة من العنف.

وأشارت إلى أن العالم يدعونا أن نزيد من مجهوداتنا في تحقيق السلام والأمن، موضحة بأنهما مهمان لعديد من سكان العالم، مؤكدة بأن التغير المناخي يدفع الكثير لترك أماكنهم ولذلك تحقيق الأمان لهم، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، ووصل إلى معدل معقول في كثير من دول العالم، ومن صوره "التعليم وصحة الطفل والأمن الغذائي والزواج وعمل الجنسين".

وأكدت أن المساواة بين الجنسين هي حلقة مهمة على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي وتشجيعه هو هدف في حد ذاته، ونحن كبرلمانيون نلعب دور مهم للغاية، بالإضافة لتمكين النساء يبدء بالاعتراف وأن يستمتعوا بحقوقهم، موضحة بأننا نأخذ خطوات جادة لتحقيق المساواة وأهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن ندوة اليوم، هي علامة فارقة ويرسل رسالة مهمة لالتزام جميع البرلمانات، مؤكدة بأن الاتحاد يفخر انه يسهل ويتبادل الدور الكبير بين البرلمانات وأن يكون مصدر الإلهام لإصدار قرارات تعالج التحديات، ونامل أن يكون لديكم الفرصة في تبادل الأفكار والالتزام السياسي وتحقيق التنمية المستدامة التي يهدف الجميع إليها.