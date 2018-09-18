تستعد الإعلامية جيسي العاصي، لتقديم أولى حلقات برنامجها الجديد، والذي يحمل اسم "بر الأمان"، عبر قناة "صدى البلد"، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

"بر الأمان"، فكرته تدور في إطار اجتماعي إنساني خدمي، ويناقش القضايا الاجتماعية بشكلٍ بسيط، وتقديم الخير بشكلٍ راقي، والمتمثلة في رعاية الفقراء والمحتاجين وحملات علاجية، من خلال البروتوكولات الخاصة للبرنامج مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية.

البرنامج يُعرض على قناة "صدى البلد"، يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً.