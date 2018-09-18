أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية لتنسيق القبول في الجامعات المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان عنها، إنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية بشلأن تسجيل رغباتهم بدء من يوم الثلاثاء الموافق24/7/2018 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018، إضافة إلى أنه تم مد التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 12/9/2018، نظرا لتأخر إعلان نتائج بعض الشهادات الأجنبية (الشهـادة الإنجليزية).

وأشارت الوزارة، إلى أنه قد تقدم عدد 3943 طالبًا من طلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية، وتم استلام ومراجعة أوراق الطلاب المتقدمين من جميع الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية.

وأوضحت أنه تم قبول عدد 3804 طالبًا، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن العدد تضمن 139 طالبًا لا تتناسب رغبات مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن عنه.

وأكدت الوزارة، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم على أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب يوم الأربعاء حتى يوم الخميس المقبل.