بدأ منذ قليل حفل تخريج أول دفعة من الدبلومة المهنية في مواجهة مكافحة المخدرات، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجامعة القاهرة، إذ تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويشهد الحفل حضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وستقوم الوزيرة بالإعلان عن أهمية الدبلومة فى مكافحة تعاطى المخدرات وكيفية الاستفادة من الخريجين ببرامج صندوق مكافحة الإدمان المختلفة فى إطار الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، كما ستشهد "والي" عرض فيلم تسجيلى عن طلاب الدفعة الاولى فى الدبلومة وستقوم بتكريم الخرجين وتسليمهم شهادات التخرج.