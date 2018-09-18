قال وزير الدفاع الروسي لنظيره الإسرائيلي، إن اللوم يقع كاملا على إسرائيل بحادث سقوط الطائرة الروسية في سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وكان الجيش الروسي، أعلن أن الطائرة الروسية المختفية أسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، محملا إسرائيل مسؤولية حصول ذلك بسبب ضرباتها الليلة الماضية على اللاذقية في غرب سوريا، موضحًا في بيان عنه أن "الطيارين الإسرائيليين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري"، واصفة إياها بـ"استفزازات معادية من جانب إسرائيل".