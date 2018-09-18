قرر اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، صرف دعم للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة السيركو بمدينة مرسى مطروح بمبلغ 30 ألف جنيه شهريا، ووزع الزي المدرسي والأدوات الدراسية على 825 طفلا يتيما وأولى بالرعاية ترعاهم الجمعية الخيرية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى توزيع 584 كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام.

وتفقد محافظ مطروح، اليوم، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام، وأحمد خيري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما تفقد معرض الأسر وما تنتجه السيدات بالجمعية من أعمال يدوية وتطريز وخياطة، مؤكدا على دعمه الكامل للجمعية الخيرية للأيتام وعرض ومشاركة منتجات الجمعية في المعارض التي تقيمها المحافظة ليعود بالنفع المادي والمعنوي وتحفيزا للسيدات في زيادة إنتاج الجمعية.

وكرم المحافظ، 4 طلاب تخرجو من كليات قمة من أبناء الجمعية بالإضافة إلى التوجيه لتكريم الطلاب الأوائل من الجمعية بالثانوية العامة، وشاهد عرض فني للأغاني والكورال لأطفال الجمعية، مشيدا بمواهب الأطفال في الإنشاد والأغاني وبجهود العاملين بالجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال المساهمين في دعم أنشطة الجمعية وتفعيل دورها في تحقيق التكافل والمشاركة الاجتماعية.

وأشاد محافظ مطروح، بروح التكافل والتعاون بين مجلس إدارة الجمعية والسيدات بالجمعية وكفاحهن من أجل توفير مصدر رزق لأولادهن رغم ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بما يعطي نموذج مشرف لسيدات مطروح، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء دوري مع أعضاء الجمعية أو مجلس الإدارة لعرض جميع المشكلات أو المطالب أو مساعدات ملحة لأعضاء الجمعية مع استعداده لاستقبال أي حالات ملحة في أي وقت.