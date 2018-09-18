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تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ"تمويل الإرهاب"

تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما في اتهامها بـ"تمويل الإرهاب"

محافظ القاهرة يتابع تطوير شارع عباس العقاد.. ومنع الوقوف به عشوائيا

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