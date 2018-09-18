قالت تركيا إن مسلحو المعارضة السورية سيبقون في المناطق، التي ينتشرون فيها حاليا كجزء من الاتفاق مع روسيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.