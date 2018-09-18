نجحت البعثة الآثرية المصرية العاملة بموقع الأغاخان بالبر الغربي في أسوان، في الكشف عن تابوت من الحجر الرملي ذو غطاء منحوت بهيئة آدمية وبداخله مومياء سليمة وملفوفة بالكتان، وذلك داخل مقبرة تعود إلى العصر المتأخر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم العثور على التابوت داخل مقبرة أثرية ضمن ثلاث مقابر عثرت عليها البعثة أثناء عمل مجسات في الطريق الغربي بجوار المدق المؤدي إلى فيلا وضريح الأغاخان.

وأضاف أنه تم العثور أيضا على بقايا توابيت فخارية، وأجزاء من لوحات حجرية يوجد على البعض منها بقايا ألوان، إضافة إلى أجزاء من تابوت خشبي مسجل عليه بعض الكتابات الهيروغليفية ومسجلة في صفوف عمودية والبعض منها مزين بزخارف.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه خلال أعمال التنظيف الأثري داخل المقبرة تمَّ العثور على مجموعة من المومياوات دفنت بطريقة عشوائية وغير منظمة، ولذلك يرجح أن المقبرة استخدمت للدفن الجماعي.

وأشار إلى أنه مع استكمال أعمال الحفر عثرت البعثة أيضا على غرفة مستطيلة الشكل يبلغ مساحتها 3X5 أمتار، والتي وجد فيها رأس لتمثال من الحجر الرملي الخالية من أي نقوش أو كتابات، ومجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس والحجر الملون، إضافة إلى تمثال صغير من الخشب للمعبود حورس.

وزينت جدران المقبرة برسومات ملونة تمثل مناظر دينية تمثل بعض من الآلهة منها حتحور وإيزيس وأنوبيس.