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18 أكتوبر.. انطلاق ملتقى "المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" في بيروت

18 أكتوبر.. انطلاق ملتقى "المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" في بيروت

محافظ الوادي الجديد يشكل لجنة لمتابعة بيع ألبان الأطفال بمنافذ الصحة

محافظ الوادي الجديد يشكل لجنة لمتابعة بيع ألبان الأطفال بمنافذ الصحة

محافظ القليوبية: تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

محافظ القليوبية: تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

رئيس جامعة المنيا يطالب بتقديم برامج تعليمية جديدة ومتميزة للطلاب

رئيس جامعة المنيا يطالب بتقديم برامج تعليمية جديدة ومتميزة للطلاب

ضابط يقتحم نادي "محامين أبو زعبل".. وعاشور: محاسبته شرط لقبول الاعتذار

ضابط يقتحم نادي "محامين أبو زعبل".. وعاشور: محاسبته شرط لقبول الاعتذار

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أستاذة بالجامعة الأمريكية: إسرائيل أعدت قانونا بضم الأراضي العربية لها

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صورة «ميسى» على واجهة مقهى تشعل غضب الزبائن: «صلاح» أوْلى

جميل راتب: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها.. ووصيتى عزاء يحضره كل من يحبنى.. ومعرض يضم صورى وجوائزى

جميل راتب: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها.. ووصيتى عزاء يحضره كل من يحبنى.. ومعرض يضم صورى وجوائزى

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