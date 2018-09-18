18 أكتوبر.. انطلاق ملتقى "المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" في بيروت

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تعمل على مدى27 عامًا، على إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في مصر ولبنان بهدف عمل تكامل عربي– عربي للاتجاه إلى أسواق أفريقيا.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنون "الصادرات المصرية.. رؤية جديدة وطموحات كبيرة"، بحضور شيرين الشوربجي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، وعلي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق بالجمعية، ومروان زنتوت والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المراة بالجمعية، وعمر بلبع رئيس لجنة الاعلام والعلاقات وعدنان شاتيلا، وأحمد طيبة، أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وقيادات هيئة تنمية الصادرات، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد رئيس الجمعية، أن الجمعية تعمل أيضًا على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والعمل على تكامل صناعي وتجاري مع لبنان، مشيرًا إلى أن الجمعية ستنظم ملتقى الأعمال المصري اللبناني ببيروت في 18 أكتوبر المقبل لمدة أسبوع، بالتعاون مع مجموعة المال والأعمال وسفارتي مصر ولبنان ومكتب التمثيل التجاري المصري ببيروت، بالاضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والعديد من الشركاء.

وأشار إلى أن الملتقى يحظى باهتمام كبير من الجانب الحكومي في مصر ولبنان والقطاع الخاص، بحضور 30 شركة في قطاعات التعدين والكهرباء والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية.

وأضاف أن الجمعية ترى أن مضاعفة الصادرات هدف قومي، خاصة في ظل وصول عجز الميزان التجاري إلى 37 مليار دولار العام الماضي، تزامنًا مع تقديرات بوصول العجز إلى 50 مليار دولار، ما يتطلب تضافر الجهود من أجل العمل على تعزيز التجارة البينية مع الدول، مشيرًا إلى أنه من أجل ذلك أطلقت الجمعية مبادرة مصر ولبنان من أجل افريقيا منذ 3 سنوات، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص والحكومة في مصر ولبنان.