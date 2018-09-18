شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على تكثيف حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بنطاق المحافظة بقيادة رؤساء مراكز وأحياء المحافظة خاصة الإشغالات الموجودة بمحيط المدارس تزامنا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد للتأكد من سير العملية التعليمية دون أى معوقات تواجه التلاميد والطلاب فى كافة المراحل العمرية مشيرا إلى المرور على كافة مدارس المحافظة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط أنه قام بجولة على بعض مدارس المركز منها مدرسة ديروط الثانوية بنين رافقه خلالها مدير الإدارة التعليمية ولجنة المتابعة والتأكد من انتهاء اعمال النظافة والصيانة البسيطة وتم إزالة جميع الاشغالات والباعة الجائلين من أمام المدارس لمنع إعاقة حركة الطلاب والمارة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

واشارت هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم شن حملة لرفع الاشغالات من أمام مدرستي أبو بكر ومهران خلاف بإشتراك نواب ومساعدى مركز القوصية وأعضاء قسم الإشغالات بالمركز حيث تم رفع جميع عربات الكارو والباعة الجائلين من امام مدرستى أبو بكر ومهران خلاف وتم التحفظ على العربات داخل ديوان الوحدة المحلية.

وأوضح عمر شافعى رئيس مركز ومدينة صدفا انه تم القيام بحملة نظافة بالوحدة المحلية لأولاد إلياس شملت شوارع وميادين الوحدة المحلية بأولاد الياس والقرى التابعة لها فضلا عن المرور على كافة المدارس بالمركز للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد من حيث الإنارة وصيانة دورات المياة والمقاعد والمناضد.

وأضافت سمية سيد رئيس مركز ومدينة ساحل سليم انه تم تشكيل لجنة للمرور على المدارس بمركز ومدينة ساحل سليم إستعداد لإستقبال العام الدراسى الجديد مشيرة إلى رفع كافة الإشغالات الموجودة بمحيط هذه المدارس فضلا عن رفع المخلفات والباعة الجائلين وتراكمات الأتربة وتمهيد الطرق لتسهيل الحركة المرورية.