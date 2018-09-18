قال النائب حاتم عبدالحميد، إن "من لم يمت أثناء جلسات الغسيل الكلوي، يموت أثناء عودته لمنزله".

جاء ذلك، خلال الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، بشأن واقعة وفاة وإصابة عدد من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفي ديرب نجم بمحافظة الشرقية، برئاسة النائب محمد العماري، وحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وانتقد عبدالحميد عدم تعقيم ماكينات الغسيل الكلوي، التي تستخدم منذ 20 عاما، بالرغم من أن صلاحيتها 5 سنوات فقط، مضيفاً: "أنا مريض فشل كلوي، وهناك أكثر من مليون مصاب بهذا المرض، عملت غسيل في السعودية ولفيت حول الكعبة 7 مرات، وغسلت فى مصر طلعت متكسر".

وتابع: "المريض فقير وغلبان بيقعد 4 ساعات يغسل، هاتولهم سندوتشات فول وطعمية مش لازم كباب وكفتة، للأسف المريض عندنا بيتهان".

ورد رئيس اللجنة: "لن نسمح بإهانة المرضى".