اختارت تونس الفيلم الذي سيمثلها في النسخة الـ91 من مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، من قبل لجنة نظمت تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة، ووقع اختيارها على فيلم "على كف عفريت" للمخرجة كوثر بن هنية.

يتناول الفيلم قصة الفتاة "مريم" التي تدرس بالجامعة في تونس العاصمة وتذهب إلى حفل مع أصدقائها وتعجب بشاب تراه لأول مرة هناك، ولم يكادا يتعرفان ويخرجان معًا من الفندق للسير على الشاطئ حتى يستوقفهما 3 أفراد شرطة، يذهب أحدهم مع الشاب إلى ماكينة الصرافة بعد أن ابتزه ماليًا بينما يتناوب الآخران اغتصاب الفتاة، وعلى مدى 100 دقيقة يجسد الفيلم مأساة الفتاة التي تريد أن تشكو وتنتزع حقها ممن اغتصبوها.

عُرض فيلم "على كف عفريت" فى مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للدورة 17 من مهرجان السينما المتوسطية ببروكسال، كما حصلت الممثلة مريم الفرجاني على جائزة أفضل ممثلة عنالفيلم في الدورة الثانية لجوائز النقاد السنوية التي ينظمها مركز السينما العربية.