شهد الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، بشأن واقعة وفيات وإصابة عدد من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مشادة ساخنة، بين النائب سعيد حساسين، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

واتهم حساسين، وزارة الصحة، بالتقصير في التعامل مع الأزمات، وانفعلت الوزيرة غاضبة: مطالبة بعدم التعميم وإلقاء التهم جزافا، ورد حساسين منفعلاً بقوله: بنبوس إيدين ورجلين مديرين المستشفيات والمديريات، علشان يقبلوا يعالجوا المرضى ومفيش حد يستجيب. وردت الوزيرة: مكتبي مفتوح أمام الجميع وكفاية هجوم على الموظفين، أنا مش جايبة ناس تشتغل من الهند.

وأضافت الوزيرة غاضبة: يا جماعة ساعدوني، أعمل إيه أنا ست واقعية وقولت على المشكلات مفيش دكاترة ياجماعة، أنا ست ماليش شلة في الوزارة، وربنا يعلم ظروفي الأسرية يوم واقعة ديرب نجم.

ووسط حالة الشد والجذب بين الوزيرة والنائب، اضطر رئيس اللجنة النائب محمد العماري، لرفع الاجتماع لمدة 5 دقائق لعودة الهدوء للقاعة.