أعلنت نقابة الصحفيين، أن عدد المتقدمين لمسابقة "التفوق الصحفي" لعام 2018، بلغ 113 عملا، منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الإثنين.

وقال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، المشرف على المسابقة، إنه من بين الـ113 عملا، 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي، و18 عملا في فرع الحوار الصحفي، و5 أعمال في فرع الصحافة الاقتصادية، و3 أعمال في فرع التصوير، وعمل واحد في فرع الكاريكاتير، وعملين في فرع الإخراج الصحفي، و3 أعمال في فرع التغطية الإخبارية، و5 أعمال في فرع التغطية الخارجية، و6 أعمال في فرع الصحافة الثقافية، و8 أعمال في فرع الصحافة الرياضية، و4 أعمال في فرع الصحافة الفنية، و4 أعمال في فرع الحملات الصحفية، و10 أعمال في فرع جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية.

وأضاف: "في فرع صحافة المرأة تقدم 3 أعمال، و4 في فرع جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي، وعمل واحد في فرع صحافة البيئة، وعمل واحد في فرع جائزة إحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي، و4 أعمال في فرع جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية، وعمل واحد في فرع جائزة محمد عيسى الشرقاوي في التغطية الخارجية، و3 أعمال في فرع جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة".

وأكد أن هناك 4 أعمال متقدمة في فرع جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة، وعملين في فرع جائزة مجدي مهنا في العامود الصحفي، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أي عمل لفروع جوائز سعيد سنبل في المقال الاقتصادي ومنير كنعان للإبداع الفني.