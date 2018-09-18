وجه النائب محمد الشورى، انتقادات حادة لوكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية، متهما إياهم بالتقصير في أداء واجبهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، بشأن واقعة وفيات وإصابة عدد من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، برئاسة النائب محمد العمارى، وحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال النائب للوزيرة: "عايزين وكلاء الوزارة في المحافظات يقوموا من مكاتبهم، دول دراعاتك يا معالي الوزيرة لازم يشتغلوا، للأسف الدكتور بيروح يمضي والتمريض يشيل المسؤولية، الدنيا سايبة".