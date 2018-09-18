قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن عدد العملاء فى البنك يصل إلى نحو 11 مليون عميل، يمتلكون 17 مليون حساب مصرفى، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد العملاء حدثت على مدار العامين الماضيين فى إطار خطة الدولة لزيادة عدد المتعاملين مع القطاعات المصرفية والمالية الرسمية.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى خلال لقاء ببرنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، على راديو "نغم إف إم"، إنه فى إطار خطة الدولة لدعم الشمول المالى والمنظومة الوطنية لبطاقات الدفع فإن البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى مصر، يستهدف نموا كبيرا فى عدد العملاء والحسابات خلال الفترة القادمة مع خطة الدولة، وذلك عن طريق رفع معدل نشر ماكينات الدفع الإلكترونية عند كافة التجار والمؤسسات الحكومية خلال الفترة القادمة، وزيادة التوعية ببطاقات الدفع بأنواعها.

وأوضح أن الدولة تستهدف إنتاج 20 مليون كارت دفع على مدار 3 سنوات، عن طريق جهات إصدار البطاقات المحلية المختلفة، مما يحدث نقلة فى قطاع المدفوعات الإلكترونية