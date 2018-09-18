قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم عقد اجتماع فني وورشة عمل مهنية لموجهي عموم الدراسات الاجتماعية، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بإعداد المعلم وتهيئته وفق متطلبات التعليم، وتطوير أدائه ورفع كفاياته التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ومحمود عطية مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.

وشهد الاجتماع، استعراض تطوير المنظومة التعليمية في الصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019.وأكد "حجازي"، ضرورة الالتزام بضوابط المتابعة الفنية الجادة من قبل الموجهين، مشيرًا إلى أهمية تغيير منظومة التوجيه الفني؛ لتواكب المتغيرات التكنولوجية الحديثة لتطوير المنظومة التعليمية.

وشدد رئيس قطاع التعليم، على ضرورة توجيه المعلمين بالدخول على بنك المعرفة واستخدام الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق متعة التعلم، متابعًا أن التقويم يركز علي الفهم والتفكير الناقد وليس الحفظ والتلقين.

من ناحيته، أوضح ومحمود عطية مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، أنه الاجتماع بحث أسلوب التقويم الجديد المصاحب للصف الأول الثانوي، مضيفًا أنه يتم الاستعداد للقيام بجولات تنويرية بجميع محافظات الجمهورية من قبل مدير عام تنمية المادة، ومكتبه الفني.

وتابع المدير العام، أنه من المقرر أن يتم عقد ورش تنمية مهنية لجميع معلمي وموجهي مادة الدراسات الاجتماعية بكل محافظة، مؤكدًا ضرورة إجراء زيارات تبادلية داخل المدارس بين المعلمين وذلك لتبادل الخبرات فيما بينهم.

واستكمل أنه تم الاتفاق على إعداد كل 3 محافظات ما تم إنجازه من تطوير لاستخدام طرق التدريس والاستراتيجيات الحديثة في كل اجتماع شهري؛ مع توزيع شهادات تقدير لأفضل محافظة.