تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي، حفلا في الثامنة مساء الخميس 20 سبتمبر الجاري علي مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أروع أعمال التراث لكبار الملحنين في مصر والوطن العربي منها موسيقى لونجا نكريز لــ سعدي بك، موشح لحظ رنا لـ فؤاد عبد المجيد، يا عيني علي قلبي، فين قلبي لـ محمد فوزي، أخد حبيبي لـ محمد سلطان، قمر له ليالي لـ داوود حسني، انا اهوي لـ فريد الأطرش، موشح شاغلي بالحسن بدر لـ عبده قطر، حياتي أنت لـمحمد عبد الوهاب، موشح انت المدلل لـ كامل الخلعي، شفت بعيني، أول لقانا لـ منير مراد، المباخر لـ زكريا احمد و عشاقك كتير يا ليل لـ نجاح الغنيمي.

ويشدو بها نجوم الفرقة "حنان عصام، نهي حافظ، أنغام مصطفى، رضوي سعيد، أحمد محسن، أحمد الوزيري، مازن دراز و محمد شوقي".

يذكر أن فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004، والتي واكبت افتتاح المعهد بعد إعادة ترميميه وتوالى بعدها النشاط المتمثل في برنامج دوري للحفلات والمشاركة في الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التي تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة ولاقت استحسان الجماهير والنقاد.