قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع المدينة الشمسية ببنبان سواء المحطات الشمسية أو محطة محولات بنبان 1 حيث يعتبر المشروع من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم ويماثل السد العالي في إنتاجه.

وسيضم 40 محطة شمسية تنتج ألفين ميجاوات لتحويلها إلى 4 محولات كبرى طاقة كل منها 525 ميجاوات لضخها على الشبكة القومية الموحدة وذلك بتكلفة إستثمارية 3 مليار دولار من خلال تحالف لكبرى الشركات العالمية والعربية والمصرية التي تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويأتي ذلك من أجل تشجيع الإستثمار ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها حاليًا محافظة أسوان.

ورافق المحافظ في زيارته الميدانية مساعد مدير أمن أسوان، بجانب مديري الشركات الإستثمارية والجهات التنفيذية والأمنية، علاوة على عمدة قرية بنبان، وخلال جولته التفقدية أكد اللواء أحمد إبراهيم على ضرورة إعطاء الأولوية للعمالة والتشغيل فى المشروع لجميع أبناء أسوان فيما عدا التخصصات الفنية النادرة وهو الذي سيتابع بدقة من مديرية القوى العاملة، مشددًا على أنه سيقف بحزم أمام أي مخالفات من بعض الأهالي للإستفادة بشكل غير قانونى من المشروع وهو الذي يتماشى مع سياسة الدولة فى مساندة هذا المشروع العملاق والحيوى بالنسبة لمصر بشكل عام وأسوان بشكل خاص.

وكشف محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع مديرى الشركات الإستثمارية بالمشاركة الإيجابية فى تنفيذ مشروع إذدواج مسافة 7 كم بالطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة والواقعة فى مواجهة المحطات الشمسية مع إنارتها وذلك لتنظيم حركة المرور بمداخل ومخارج المدينة الشمسية وضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية، مطالبًا بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بقسم الأمن داخل المشروع وذلك بعد شكواهم للمحافظ عن تأخر صرف رواتبهم مع تحقيق الإستقرار الوظيفى لهم بإستمرارهم في العمل بإعتبارهم من الشباب الأسوانى المكافح، والذي يسعى لتحسين ظروفه الإجتماعية بالعمل الشريف.

وشدد المحافظ على ضرورة النظافة العامة داخل المحطات الشمسية مع إجراء الصيانة الدورية للألواح الشمسية لضمان تشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة، مؤكداً على أن المحافظة من جانبها تدعم المبادرة الرائدة لفتح فصول في المدارس الفنية والصناعية للعمل فى مجال الطاقة الشمسية وهو الذي أصبح عليه إقبال كبير من الطلاب لتصل درجات القبول بهذه الفصول لأعلى من درجات قبول الثانوية العامة.

ووجه محافظ أسوان إلى تنظيم زيارات ميدانية لمشروع المدينة الشمسية لطلاب وهيئات تدريس المدارس الفنية وكليتي الهندسة والطاقة التابعين لجامعة أسوان للإطلاع على التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.