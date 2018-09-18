شارك وفد الإذاعيين الأفارقة في ثاني أسابيع الدورة التدريبية الثالثة والأربعين للناطقين بالإنجليزية في فعاليات صالون وادي النيل الثقافي الثالث الذي نظمته الجمعية الأفريقية وجمعية أسرة وادي النيل تحت عنوان "العولمة ودور التشريعات والقانون الدولي في تحديد القواعد الحمائية لحقوق الإنسان الإجتماعية والاقتصادية لدعم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص."بعد افتتاح الوزير محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي للصالون، استمع وفد الإذاعيين الأفارقة للكلمات التي القاها نخبة من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة حول حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.وتخلل الصالون فواصل ترفيهية بدأت بافتتاح معرضا تشكيليا شارك فيه مبدعين من مصر والعراق واليمن وكذلك عرض مصغر لفن العرائس اشرف عليه د جمال الموجي، رئيس مسرح العرائس الأسبق.وعن الجانب التدريبي فقد إلتقى الإذاعيون الأفارقة بنخبة متخصصة من كبار الإعلاميين فشاركت منال الدفتار – نائب رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو- في محاضرة عن إعداد وتقديم البرامج وشاركت ببسمة حبيب – مدير عام البرنامج الأوروبي بالشبكة الثقافية ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بماسبيرو – في ورشة عمل عن تقنيات تقديم البرامج الحوارية كما شارك ايضا ابراهيم الجارحي – مذيع بشبكة راديو النيل – في جلسة حوارية عن مهارات اجراء المقابلات الإذاعية والتلفزيونية بما فيها مهارات الإعداد ومهارات التنفيذ.وشارك في البرنامج التدريبي لفعاليات الأسبوع الثاني أيضا نخبة متخصصة من أساتذة الجامعات فقد إلتقي الدارسون بالدكتورة ألاء فوزي – مدرس مساعد في كلية الإعلام جامعة القاهرة – في محاضرة عن استراتيجية القوة الذكية في أمريكا ومصر وأفريقيا كما التقوا ايضا بالدكتورة سارة سعيد – مدرس الإعلام بجامعة القاهرة – في محاضرة عن راديو الانترنت.وألتقى أحمد عبد الله حميد - المبرمج المعتمد بشركة أبل العالمية وبلاك ماجيك - بالإذاعيين الأفارقة في لقاء عن أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي بعنوان (استخدام تطبيق دافنشي في إنتاج الأفلام والتقارير) اختيار المادة عمل المونتاج ودمج الفيديوهات وإضافة ترجمة او عناوين على الفيلم وتدريج الألوان.زيارات تطبيقية متعددة للفنيين والهندسيين الأفارقة لاستديوهات ماسبيروكما قام قطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو بإعداد برنامج تدريبي خاص بالقسم الهندسي والفني من الإعلاميين الأفارقة فقد التقت المهندسة “منال سليمان” – كبير مهندسين استديوهات التسجيل بالإذاعة – بالدارسين في محاضرة عن استديوهات الإذاعة وقامت باصطحابهم لاستديوهات الدراما والموسيقى والتسجيلات والهواء لمشاهدة الاجهزة والبلاتوه ، كما شارك المهندس “ابراهيم عوض” – مدير عام ماستر كنترول الاذاعة – بمحاضرة عن “غرفة ماستر كنترول الإذاعة" بينما شارك المهندس "محمد عبد المنعم" – مهندس بماسر كنترول التليفزيون- في محاضرة عن “غرفة ماستر كنترول التليفزيون".وشارك ايضا من قطاع الهندسة الإذاعية المهندس "عاطف القزاز" – مهندس اتوميشين بقطاع الهندسة الاذاعية - في محاضرة عن غرفة التشغيل الألي وقام المهندس "محمد عبده " – مهندس شبكة نقل البرامج - بإلقاء محاضرة عن " الميكرويف" وقام باصطحاب الدارسين في الجانب العملي لمشاهدة اجهزة الميكرويف الديجيتال والاوبتيكال فايبر.اما عن الجولات السياحية والترفيهية فقام الدراسون بمشاهدة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات أعقبها زيارة صباحية الى الأهرامات وأبو الهول للتعرف على أشهر المعالم السياحية والتاريخية في مصر.