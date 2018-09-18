استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" عيسى خيرة روبلة، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة الإعلام والإعلاميين في وكالات أنباء دول المنظمة وبخاصة الدول الأفريقية.

حضر اللقاء، أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وعبدالجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وحازم عبده مدير برنامج الوفود الاعلامية باتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الاسلامي.وأعرب رئيس المجلس بمدير عام "يونا"، عن سعادته دعم مصر الكامل لعمل الاتحاد ولدوره في تدريب وتطوير قدرات ومهارات الإعلاميين وفي التعريف بالشعوب الإسلامية وثقافتها وحضارتها ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والخطابات الكراهية والتطرف.

وأكد مكرم محمد أحمد، رغبة المجلس في التعاون مع الاتحاد بمجالات التدريب بخاصة من خلال الأكاديمية الأفريقية لعلوم الاتصال التي تتبع المجلس؛ والتي تمكنت حتى الآن من تدريب أكثر من 4 آلاف إعلامي من الدول الأفريقية، مُرحبًا بمشاركة الاتحاد بترشيح عدد من الإعلاميين لتدريبهم.

ووجه المدير العام لـ"يونا"، الشكر إلى رئيس المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، لرغبته الصادقة في التعاون مع الاتحاد، كما استعرض تاريخ والاتحاد الذي كان يحمل مسمى وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا"، التي تأسست عام 1972 كذراع إعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، حتى تم التحول إلى اتحاد كمظلة للتنسيق بين وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

واصطحب مسئولو المجلس مدير عام "يونا"، في جولة تفقدية للدورات التدريبية للإعلاميين الأفارقة والمقامة في الأكاديمية الأفريقية لعلوم الاتصال التابع للمجلس.