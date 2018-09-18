يشارك المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام في حضور الحلقة النقاشية التي ينظمها مجلس الوزراء تحت عنوان "الامن السبيرانى وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة" يومي الأربعاء والخميس الموافق 19 و 20 من سبتمبر الجاري، حيث يمثل الأعلي لتنظيم الاعلام فيها عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي .

يدير الجلسة الافتتاحية اللواء عاطف عبد الفتاح امين عام رئاسة مجلس الوزراء والمهندس زياد عبد التواب رئيس المركز والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقانون بوزارة الاتصالات .تتناول الجلسة الاولي في اليوم الاول مناقشة قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات من منظور قانوني تقني ، يدير الجلسة مهندس زياد عبد التواب والدكتور محمد حجازي والدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب .

كما تناقش الجلسة الثانية في الواحدة ظهرا "دور الاعلام في تعزيز الهوية المصرية في بيئة الاعلام الجديد ويدير الجلسة الدكتور فتحي شمس الدين مدرس الاعلام الجديد بجامعة بنها وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، كما يتحدث في الجلسة الدكتور بركات عبد العزيز والدكتور محمد المرسي استاذي الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة والدكتورة الاميرة سماح استاذ مساعد الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة والاعلامي نشأت الديهي .

وفي اليوم الثاني تناقش الجلسة الاولي المجتمع المدني وتعزيز الهوية المصرية ويديرها الاعلامي عبد الجواد ابو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وعضو لجنة الشباب بوزارة الثقافة، ويتحدث فيها محمد رزق منسق عام مبادرة بناء الانسان المصري والدكتور احمد فؤاد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية .

وتتناول الجلسة الثانية الامن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية ويديرها الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة تشريعات بوزارة الاتصالات و يتحدث فيها المهندس عمر فاروق العضو المنتدب لشركة MCS والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

وفي اليوم الثاني تناقش الجلسة الاخيرة الهوية المصرية ومتطلبات الامن القومي ويديرها الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس السابق لقناة ON TV. كما يتحدث في الجلسة اللواءعادل العمدة المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا واللواء محمد عبد المقصود رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات والدكتور محمد عبد المنعم خبير الامن السيبراني والادلة الرقمية بالمركز العربي للامن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات.