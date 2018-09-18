أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية استمارات الاشتراك في مسابقات الدورة الثامنة، والتي تقام في الفترة من 10 إلى 21 مارس 2019.

وتستقبل إدارة المهرجان الأفلام المشاركة في الفترة من 15 سبتمبر إلى 20 ديسمبر 2018 على أن تكون الأفلام من إنتاج عام 2018 ولمخرجين أفارقة، من داخل وخارج إفريقيا.

وأعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، أن الممثل محمود حميدة رئيساً شرفياً للدورة الثامنة مارس 2019، وذلك لعطائه السينمائي الكبير والمتميز في التمثيل، وكذلك الإنتاج وصناعة السينما المصرية والعربية.

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، بأن السينما التونسية ستكون ضيف الشرف للدورة الثامنة لاهتماماتها التاريخية بالسينما الإفريقية عموماً وما قدمته من أفلام وسينمائيين للقارة السمراء والعالم.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.