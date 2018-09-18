استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، على مقربة من البلدة القديمة في القدس برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته الهجوم بسكين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أبلغت بالحادثة وباستشهاد الشاب الفلسطيني بالرصاص.