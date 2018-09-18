عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقطع فيديو لمواطن مصري يُدعى "نبيل مصطفى جعفر" مُغترب في قطر يتعرض لاضطهادات من قبل الحكومة القطرية، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN".

قدم "جعفر"، شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد قطر، مقدماً توكيلاً لها ولمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المصرفية والاقتصادية العالمية، لمقاضاة الدوحة أمام المحاكم الأوروبية والأمريكية، مشيرًا إلى أنه يعيش منذ عامين في قطر، وهو ممنوع من العمل فيها ومن مغادرتها وبدون أي دخل أو مأوى.

وأشار إلى أنه يطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لحمايته من القانون القطري غير العادل، بعد أن استغل أحد الأشخاص آراءه على موقع التواصل الاجتماعي المؤيدة لسياسات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتقديم شكوى ضده.

وتابع: "تم التحقيق معي في نيابة أمن الدولة العليا بقطر، وتم فصلي عن عملي بجريدة الشرق القطرية، وتم منعي من السفر خارج قطر".